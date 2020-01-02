Эксперты назвали самые эффективные способы борьбы с похмельем

Москва, 2 января. Специалисты Центра разработки национальной алкогольной политики (ЦРНАП) рассказали о самых эффективных способах борьбы с похмельем.

Человека с алкогольным отравлением советуют положить на кровати на бок. Привести в сознание его можно с помощью ватного диска, смоченного нашатырным спиртом.

Полезно также растереть уши, чтобы кровь сильнее прилила к голове и заставила мозг «проснуться». Специалисты ЦРНАП отмечают, что на 150 граммов воды следует развести шесть капель нашатырного спирта. Это снадобье снимет часть симптомов похмелья. Далее больному следует выпить активированный уголь или другой сорбент.

Мятный чай или мятная настойка тоже хорошо помогают при отравлении алкоголем. Из народных средств эффективна паста из томатного сока, перца, сырого яйца с растительным маслом.

Как пишет Deita.ru, холодный душ тоже хорошо помогает. Если состояние человека очень серьезное, то лучше сразу вызвать врача.

Ранее звезда комедийного сериала «Воронины» Андрей Носков рассказал, что должно быть на праздничном столе. Он посоветовал подбирать специальную закуску под алкоголь.

Носков считает, что с водкой хорошо идут маринованные помидоры и огурцы, другие «соленья с хренком». Артист призвал закусывать так же часто, как вы поднимаете бокал с алкогольным напитком.