Роспотребнадзор выявил около 7 тысяч партий аналогов снюса

Москва, 2 января. Роспотребнадзор выявил в России около семи тысяч партий запрещенной никотиносодержащей продукции, говорится в сообщении ведомства.

С целью усиления контроля и изъятия некурительной никотиносодержащей продукции из оборота сотрудники Роспотребнадзора провели около 28 тыс. проверок.

Специалисты Роспотребнадзора выявили за 31 декабря и 1 января свыше восьми тысяч единиц никотиносодержащей продукции, в том числе аналога запрещенного в России снюса.

«Общее количество обнаруженной никотинсодержащей продукции на территории Российской Федерации составило около 7000 партий. Всего 887623 единиц, из них 815688 – импортного производства», — говорится в сообщении ведомства.

Роспотребнадзор изъял нелегальную продукцию и направил более 200 материалов в суды.

Общая сумма наложенных штрафов составила 3,2 миллиона рублей.