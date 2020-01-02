Миро объяснила, что стоит за вечными шпагатами Волочковой

Москва, 2 января. Скандальная блогер Лена Миро заявила, что вечные шпагаты балерины Анастасии Волочковой являются показателем ее плохого вкуса.

Миро обратила внимание, что экс-танцовщица Большого театра начала новый год со своего «фирменного» элемента.

«Анастасия Волочкова поздравила подписчиков с Новым годом, раскинув ноги в очередной рогатке», — отметила блогер.

Она признала, что балерина имеет отличную растяжку и красивые ноги, но при этом назвала ее шпагаты неэстетичным зрелищем, которым та «упорно продолжает демонстрировать миру степень эпиляции своей промежности».

Миро задалась вопросом, зачем Волочкова регулярно показывает свои физические возможности таким образом и пришла к выводу, что за этим стоит дурновкусие.

«У Насти плохой вкус, а потому лобок в микроскопических стрингах, гуталиновые брови и мини-шорты в сочетании с туфлями стриптизерши согласуются с ее личным чувством прекрасного», — объяснила она.

Блогер не в первый раз критикует артистку за ее любовь к демонстрации шпагата. Ранее она назвала Волочкову несостоявшейся балериной с распахнутой «пилоткой» и отметила, что пошлость не бывает красивой.

Позднее Миро обвинила звезду в алкоголизме, заявив, что из-за своей любви к спиртному танцовщица «растратила красоту», развелась с мужем и потеряла работу.