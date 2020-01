Миро объяснила, что стоит за вечными шпагатами Волочковой

Высоко..???????? Первый шпагат нового года.???? Прежде, чем осуждать, задайтесь вопросом , можете ли вы так же????????? ???? За мои любимые мини-купальники спасибо Анастасии @ivanovskaya_anastasia @bikini_mini_ivanovskaya #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 1, 2020 at 1:34am PST