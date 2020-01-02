Попадание в реестр иноагентов стало главным «итогом года» для ФБК

Москва, 2 января. Основатель так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (организация признана иностранным агентом в РФ) Алексей Навальный и его команда в 2019 году растеряли многих сторонников и утратили их доверие. Причиной стали агрессивные, скандальные и порой незаконные методы, которые активисты ФБК использовали в своей деятельности в минувшем году.

«Главным итогом года для «Фонда борьбы с коррупцией» стало попадание в реестр иноагентов», — передает издание Nation News.

Решение о внесении ФБК в список иностранных агентов вынес Замоскворецкий суд Москвы по требованию Минюста. Ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации Навального: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS. Примечательно и то, что накануне выхода каждого нового «обличительного расследования» блогера на биткоин-кошельки «навальнистов» приходили вознаграждения.

Кроме того, так называемый «Фонд борьбы с коррупцией» получал от других государств не только финансовую поддержку. Например, Федеральное агентство новостей в своем расследовании выяснило, что офис ФБК посещал глава Бюро региональной безопасности посольства Госдепартамента США в Москве Стивен Секстон. Американец проводил тренинги в «Фонде борьбы с коррупцией» для организаторов незаконных акций в российской столице. Эти митинги проходили в Москве на фоне отказа в регистрации кандидатами на выборы в Мосгордуму некоторых выдвиженцев, в число которых попали и сторонники Навального.

Отказ МГИК был связан с выявленными нарушениями, в том числе превышением доли недействительных подписей в листах, поданных выдвиженцами. Например, выяснилось, что в листах юриста «ФБК» Любови Соболь обнаружили 14% недействительных подписей, тогда как допустимый порог «брака» составляет 10%. Кроме того, были установлены факты фальсификации автографов москвичей: обнаружился «цех» по рисовке подписей, также в некоторых бюллетенях нашли «мертвые души». Вместо того, чтобы отстаивать свою правоту в суде, Навальный и его сторонники стали призывать москвичей на незаконные митинги.

Некоторые участники несанкционированных акций вели себя агрессивно: перекрывали дорожное движение и выступали с экстремистскими лозунгами. В результате были задержаны несколько десятков человек, позже некоторые из них стали фигурантами так называемого «московского дела».

«То, что происходило с молодыми приверженцами Навального после митингов, в ФБК мало кого интересовало. Показательной стала дата 3 сентября, когда в столице проходили судебные слушания над несколькими участниками несанкционированной акции 27 июля. В то время, когда активистам Даниилу Беглецу, Ивану Подкопаеву и блогеру Владиславу Синице зачитывали приговор, сотрудники «Фонда борьбы с коррупцией» устроили корпоратив и дружно делились кадрами своего веселья в социальных сетях», — пишет Nation News.

Издание напоминает, что похожая ситуация произошла совсем недавно: одного из сотрудников ФБК Руслана Шаведдинова — уклониста от воинской службы — забрали в армию. Навальный и его команда возмутились в социальных сетях, однако дальше этих заявлений не зашло — блогер и его команда чуть позже устроили предновогоднюю вечеринку «в стиле 90-х».