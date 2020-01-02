Взрыв газа выбил окна в многоэтажке в Твери, есть пострадавшие

Тверь, 2 января. Два человека получили ранения в результате хлопка бытового газа в многоквартирном доме в Твери, сообщили в городской администрации.

Инцидент произошел 2 января около 06.40 на бульваре Гусева. По предварительной информации, хлопком газа выбило окна.

Из подъезда, где произошел взрыв, эвакуировали 52 человека. Людей временно разместили в здании школы, им предоставили горячее питание, передает телеканал «360».

Губернатор Тверской области Игорь Руденя после ЧП поручил организовать специальную комиссию. Следователи СК России по региону также начали доследственную проверку инцидента, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области произошел мощный взрыв на заправочной станции.

В подмосковном Реутове 20 декабря было найдено самодельное взрывное устройство, заложенное в автобусе.