Украинское издание «Страна.Ua» спрогнозировало пять сценариев развития событий в Донбассе

Киев, 2 января. Ситуация в Донбассе в 2020 году может развиваться по пяти разным сценариям. Такой прогноз дает украинское издание «Страна.Ua».

Журналисты обратили внимание, что в новогоднем обращении президента Украины Владимира Зеленского рефреном звучало слово «мир», что дает основания полагать: достижение мира на юго-востоке станет приоритетом в наступившем году.

«Страна» разбиралась, какой мирный план может быть у Зеленского, да и всех причастных к донбасскому конфликту на 2020 год», — пишет издание.

Журналисты спрогнозировали пять возможных сценариев развития событий: инерционный; вариант, при котором Украина пойдет на уступки; вариант, при котором «Россия пойдет на уступки ради снятия санкций»; а также компромиссный сценарий и «военное обострение».

Как передает издание, по мнению экспертов, наиболее вероятным из них является инерционный сценарий. Он предполагает отсутствие прорыва в вопросе ситуации в Донбассе. По мнению журналистов, при таком развитии событий возможны лишь периодические разведения сил на отдельных участках и дальнейшие обмены. При этом издание обращает внимание на ряд факторов: «глобальную усталость» от внутриукраинского конфликта; «явное ослабление украинской «партии войны», а также на то, что украинцы, голосовавшие за Зеленского на президентских выборах, требуют «реальных подвижек по миру».

Вторым возможным сценарием издание считает тот, при котором Украина «пойдет на уступки», то есть выполнит Минские соглашения касательно выборов и особого статуса. По мнению журналистов, внешние риски для Киева при таком варианте развития событий минимальны.

Согласно третьему предложенному сценарию, «Россия пойдет на уступки ради снятия санкций». Издание считает, что санкции являются неким «довольно серьезным сдерживающим фактором для России».

Журналисты также заявляют, что «среди альтернативных сценариев наиболее вероятным выглядит компромиссный — когда на уступки, связанные с границей, пойдут обе стороны». Здесь издание цитирует слова временного поверенного США на Украине Уильяма Тейлора, который заявил, что «международная сила должна контролировать границу и гарантировать такой уровень безопасности, при котором будет можно будет провести выборы».

При этом сотрудники СМИ отмечают, что «военное обострение» в Донбассе возможно в случае попыток найти такой компромисс. В остальном, считают журналисты, военный сценарий маловероятен.

Как передает «Газета.Ru», 31 декабря состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Главы государств высказались за развитие отношений России и Украины в 2020 году, а также позитивно оценили сделку по транзиту газа и обмен пленными между Киевом и республиками Донбасса. Отмечается, что была акцентирована необходимость продолжения последовательной реализации минского «комплекса мер» сторонами внутриукраинского конфликта.

Напомним, гражданская война на Украине началась в 2014 году после того, как Донбасс отказался подчиняться новому руководству страны, которое пришло к власти в результате госпереворота, и в ответ на это Киев начал так называемую АТО (позднее была переименована в ООС) против региона.

Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы участии во внутриукраинском конфликте. Российская сторона не раз указывала, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.