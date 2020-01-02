Специалисты заявили о снижении числа авиакатастроф и смертей в них

Нидерланды, 2 января. Количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них людей в 2019 году снизилось вдвое по сравнению с предыдущим годом. Об этом заявила консалтинговая компания из Нидерландов To70.

Она проанализировала авиакатастрофы, произошедшие по разным причинам, и пришла к выводу, что, несмотря на ряд громких происшествий, в 2019 году число смертей оказалось ниже, чем в 2018 году и в среднем за последние пять лет.

По данным To70, в прошлом году произошло 86 авиапроисшествий, восемь из которых привели к гибели людей.

В 2018 году было 160 крушений, при этом погибшие были в 13 из них. Таким образом, число жертв авиакатастроф сократилось более, чем в два раза: с 534 человек в 2018 году до 257 человек в следующем году.

Специалисты отметили, что на сегодняшний день одна авиакатастрофа приходится в среднем на 5,6 миллиона полетов.

Самыми масштабными происшествиями ушедшего года стали крушения Boeing-737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines, самолета Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота» и борта Fokker 100 перевозчика Bek Air.

В результате катастрофы Boeing-737 MAX в Эфиопии погибли все находившиеся на борту 157 человек. После инцидента около 20 стран закрыли свою территорию для полетов самолетов этой модели, многие авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing-737 MAX 8.

Крушение с SSJ100, летевшего из Москвы в Мурманск, унесло жизни 41 человека из 78 находившихся на борту. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

При падении Fokker 100, выполнявшего рейс Алма-Ата — Нур-Султан, из 98 человек на борту погибли 12. Полеты бортов Fokker-100 и деятельность авиакомпании в Казахстане приостановлены.