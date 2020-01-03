Сирийская армия нашла склад оружия и госпиталь боевиков на юго-востоке Идлиба

Дамаск, 3 января. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, в том числе ракеты американского производства и устройства коммуникации, принадлежащие террористическим группировкам, при прочесывании юго-восточной части провинции Идлиб.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Полевой командир сообщил, что во время очередного патрулирования армейских подразделений в окрестностях Идлиба было обнаружено большое количество боеприпасов, в том числе оружия различного калибра и ракеты американского производства TOW, а также четыре небольших беспилотника и несколько пулеметов и снайперских винтовок, оставшихся от незаконных вооруженных группировок, которые орудовали в регионе.

Он добавил, что во время осмотра региона сирийские военные также нашли полевой госпиталь боевиков, в котором хранились медицинские препараты и хирургические приборы иностранного производства.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Напомним, что генеральное командование сирийской армии объявило в конце прошлого месяца об освобождении более 320 квадратных километров территории Идлиба, изгнав боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. Известно, что САА удалось взять под контроль более чем 40 городов и деревень в южной и юго-восточной части Идлиба.

Ранее сообщалось, что операция сирийской армии против террористов на востоке провинции Идлиб на время прекратились из-за неблагоприятных погодных условий в регионе. На регион обрушились проливные дожди.

В настоящее время подразделения САА укрепляют свои позиции в районах, которые они недавно освободили, путем фортификации и передислокации оружия, военной техники. Все активно готовятся к возобновлению военной операции, которая начнется как-только погода наладится.

1 Организация запрещена на территории РФ.