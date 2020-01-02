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Более 40 малышей появилось на свет в новогоднюю ночь в Кузбассе

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Более 40 малышей появилось на свет в новогоднюю ночь в Кузбассе

Кемерово, 2 января. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев сообщил, что в новогоднюю ночь в регионе родилось 45 детей.

Всего в Кузбассе родилось 25 мальчиков и 20 девочек. Больше всего малышей родилось в Кемерово — 14, далее идет Новокузнецк (10 детей), пишет «Газета Кемерова».

В Прокопьевске, Междуреченске и Киселевске родилось по три малыша, а в Гурьевске — два. Цивилев добавил, что родителям новорожденных подарят по 10 тысяч рублей и памятные медальоны.

«От всего сердца поздравляю счастливых родителей с появлением малышей! Счастья и добра вашим семьям, а новорожденным  — крепкого здоровья!»  — написал Цивилев в соцсетях.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, каким образом должна решаться демографическая проблема. По его словам, нужно стимулировать рождаемость и поддерживать молодые семьи.

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