Более 300 пассажиров не смогли вылететь из Владивостока в Москву

Владивосток, 2 января. Рейс из столицы Приморья в Москву задержан в городе отправления более чем на сутки. Об этом сообщили в диспетчерской службе аэропорта «Владивосток».

По данным диспетчеров, вылет отложен с 09.20 (02.20 по московскому времени) примерно до 11.00 (04.00 по Москве) 3 января.

Одна из пассажирок рассказала, что об отмене рейса было сообщено после завершения посадки.

«Сначала была задержка при выходе на посадку, потом, уже сидя в самолете, мы долго не взлетали, в конце концов, пассажирам объявили, что рейс по техническим причинам не может вылететь, и все вернулись в аэропорт. Сейчас нам объявили, что вылет отложен до 11.00 завтрашнего дня», — объяснила ТАСС Елена Штейникова.

В аэропорту подтвердили информацию о том, что борт SU-1701, который должен был совершить рейс «Владивосток» — «Шереметьево», отложен до 3 января. Причины задержки не назвали.

По словам Штейниковой, выполняющая полет авиакомпания «Аэрофлот» предоставила прохладительные напитки, питание и места в гостинице, однако часть пассажиров из-за вынужденного ожидания не успевает на другие стыковочные рейсы.

Как сообщает РИА «Восток-Медиа», количество пассажиров на борту превышает 300 человек.