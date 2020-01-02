Депутат ГД Шерин указал на неосуществимость «мечты» Эстонии о российских территориях

Председатель парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор не утратил свою силу и до сих пор действует в вопросе российско-эстонской границы. Эстония является «маленьким и ущербным государством», которое озвучивает свои «мечты». Так считает первый зампред комитета Госдумы по обороне, депутат Александр Шерин.

В своем новогоднем поздравлении Пыллуаас обратил внимание, что 2 февраля исполнится 100 лет со дня подписания Тартуского мирного договора, заключенного между Эстонией и СССР. После принятия этого документа «была установлена российско-эстонская граница». Эстонский политик предложил внести изменения в территориальное разделение двух государств, которые бы соответствовали прежнему договору.

По его словам, после восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году. Таким образом, по его мнению, страна имеет право на прежние госграницы.

Напомним, Тартуский договор закрепляет часть территорий Ленинградской и Псковской областей за Эстонией. В 1944 году данные земли были возвращены РСФСР.

По словам Александра Шерина, эти территориальные вопросы пересматриваться не могут, так как Эстония вышла из состава СССР с теми землями, которые считала своими.

«Иначе мы таким образом можем вечно о чем-то говорить, — объяснил Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей. — Это неадекватная формулировка, которую озвучивает такой политик. Вспоминать Ледовое побоище или еще что-либо — вообще как-то некорректно».

В Эстонии очень часто высказываются по поводу территориальных претензий к России, потому что их политики хотят поднять международный авторитет страны, считает парламентарий.

«Однако государство маленькое, ущербное, а также очень слабое. К тому же периодически американцы подтролливают нас [Россию] через свои сателлиты [Эстонию], подкидывая им такие речи. Это выглядит, как во время новогодней елки учительница или воспитательница раздает стишки детям на листочках, а они их по очереди зачитывают. В этом плане США выступают в роли воспитательницы. Поэтому они [эстонцы], как детишки, которые собрались перед новогодней елкой и озвучивают свои мечты», — добавил депутат.

Отметим, что данный договор является лишь историческим документом и уже не имеет юридической силы. При этом руководство Эстонии настаивает на том, что Тартуский договор продолжает действовать.

Ранее Пыллуаас уже заявлял, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России.

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал территориальные претензии Эстонии вредным рецидивом. Также он отметил, что подобные выпады эстонской стороны свидетельствуют о том, что они в очередной раз «взялись за старое».