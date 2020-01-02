Масштабная эвакуация из-за пожаров началась на востоке Австралии

Канберра, 2 января. Масштабная эвакуация проходит на юго-востоке Австралии из-за бушующих в стране пожаров. Местные власти намерены эвакуировать около четырех тысяч человек.

Как передает телеканал 9News, туристам необходимо в ближайшее время — до субботы — покинуть штат Виктория. В этот день в регионе ожидают «особо пожароопасную погоду». Жителям районов, куда может дойти пожар, также необходимо как можно скорее покинуть территории. Эвакуацию прокомментировала заместитель комиссара по управлению чрезвычайными ситуациями Дебра Абботт во время пресс-конференции.

«Пожар уже нанес значительный ущерб, и нашему сообществу нужно действовать немедленно», — заявила она.

Сообщение об эвакуации также получили жители города Батлоу (Новый Южный Уэльс), где тоже бушуют пожары. Сообщается, что с пятницы в регионе будет введен режим ЧС.

Напомним, за последние месяцы пожары в Австралии унесли жизни уже 17 человек. В результате бедствия уничтожено около тысячи домов, погибли сотни тысяч животных. Тушить пожары с воздуха в некоторых регионах Австралии невозможно из-за их мощности и густого дыма.