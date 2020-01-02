Врач посоветовал пить витамины зимой для профилактики болезней

Москва, 2 января. Наилучшее воздействие на организм оказывает комплексный прием всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ. Об этом рассказал эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев.

Для поддержания здоровья и профилактики заболеваний в зимний период специалист рекомендует принимать витаминно-минеральные комплексы в течение месяца, особенно после простудных заболеваний.

«Например, витамины группы В, которыми богаты мясо и мясные продукты, необходимы нам для регуляции белкового и энергетического обмена. Наш мозг лучше осуществляет свои функции в сочетании с магнием, марганцем, калием. С витамином А в сочетании с витаминами С и Е, а также цинком», — объяснил Сергеев RT.

Кроме того, на зиму эксперт советует квасить, солить и мариновать мясо, грибы, овощи, фрукты и ягоды, чтобы сохранить имеющиеся в них полезные вещества.

По его словам, ориентироваться на свежую импортную продукцию можно не всегда, поскольку производители иногда не соблюдают сроки вызревания и доставляют товар с минимальным количеством витаминов.

Сергеев подчеркнул, что поддерживать здоровье дополнительным приемом витаминов и минералов необходимо из-за того, что человеческий организм утратил способность самостоятельно вырабатывать полезные элементы в нужных количествах.

«Для получения необходимого количества витаминов и минералов мы должны употреблять рационы питания, в два раза превышающие наши физиологические возможности», — резюмировал он.

Ранее рекомендации по приему витаминных и минеральных добавок к пище дали специалисты Роспотребнадзора, передает НСН. Они также рассказали о том, в каких случаях комплексы могут быть опасны для здоровья.