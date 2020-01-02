Завод в Дели обрушился из-за пожара, под завалами находятся люди

Дели, 2 января. Здание завода обрушилось в Дели в результате пожара. По информации прессы, под завалами находятся несколько человек.

Как передает агентство ANI, пожар на заводе начался утром 2 января. Во время спасательной операции в здании произошел взрыв, который стал причиной обрушения завода. Под завалами находятся несколько человек, в том числе — пожарные. Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается, работают 35 пожарных машин.

Напомним, 31 декабря в доме престарелых и инвалидов в городе Глазов Удмуртской Республики произошел пожар. В результате ЧП пострадали шесть человек.