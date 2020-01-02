Петропавловск-Камчатский, 2 января. Землетрясение магнитудой 4,4 произошло у берегов Камчатки. Об этом говорится в сообщении главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, что угроза цунами из-за подземных толчков не объявлялась. Погибших, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.

«По данным сейсмостанции «Петропавловск», землетрясение произошло днем 2 января 2020 года в акватории Тихого океана, на глубине 65 километров. Магнитуда подземного толчка составила 4,4», — говорится в сообщении ведомства.

По информации регионального главка МЧС, в отдельных районах Петропавловска-Камчатского ощущались подземные толчки силой до 2–3 баллов. Эпицентр землетрясения был расположен в 67 километрах к северо-востоку от Петропавловск-Камчатского городского округа, расстояние до береговой линии — 19 километров.

В МЧС добавили, что оперативные группы провели осмотр социально-значимых объектов и зданий, кроме того, было организовано взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов и с дежурно-диспетчерскими службами.