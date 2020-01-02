Легкоатлет из Уганды проиграл забег из-за празднования победы перед финишем

Сан-Паулу, 2 января. Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо проиграл забег из-за того, что начал праздновать победу у финишной черты. Об этом сообщил Yahoo Sports.

По информации портала, спортсмен лидировал перед финишем 95-й гонки Сан-Сильвестр в бразильском городе Сан-Паулу. Бегун мог побить рекорд, ранее установленный кенийским легкоатлетом Полом Тергатом, однако сбавил ход и начал торжественно вскидывать руки, когда из-за его спины выскочил кениец Кибивотт Канди.

В итоге победу с рекордным результатом одержал соперник из Кении. Дистанцию в 15 километров он преодолел за 42 минуты и 59 секунд. Киплимо проиграл ему одну секунду.

Qué final en la San Silvestre de Sao Paulo ????????



Gracias a @Gol por la retransmisión pic.twitter.com/9uxdHDroRA — Miguel del Pozo (@ricohill8) 31 декабря 2019 г.



Якоб Киплимо представлял Уганду на Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году.Он был пейсмейкером кенийского бегуна Элиуда Кипчоге, который первым преодолел марафонскую дистанцию (42 километра 185 метров) менее чем за два часа.

Гонка Сан-Сильвестр — ежегодный десятикилометровый шоссейный пробег, который традиционно проводится 31 декабря в Мадриде. На трассе не могут быть зафиксированы национальные или мировые рекорды, так как перепад высот по ходу дистанции составляет 55 метров.

В октябре легкоатлет из Кении Элиуд Кипчоге впервые пробежал марафон менее чем за два часа. В забеге в Вене спортсмен участвовал один. Он бежал по замкнутой трассе длиной 9,6 километра и шириной в три полосы, иногда ему помогали пейсмейкеры — бегуны, которые задают темп на средних и длинных дистанциях. Кипчоге преодолел дистанцию за 1 час 59 минут 40 секунд. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) не внесет результат в список достижений мира, так как легкоатлет бежал марафон не на официальных соревнованиях.