Десять человек найдены живыми после экстренной посадки военного вертолета в Тайване

Тайбэй, 2 января. Десять из тринадцати военных чиновников, находившихся на борту вертолета Black Hawk, найдены живыми. Среди них также находится начальник генштаба Шэнь Имин. Ранее вертолет экстренно приземлился на севере острова.

В настоящее время экстренные службы продолжают поиски еще трех военачальников, находившихся на борту воздушного судна. На данный момент известно, что около 9.00 по местному времени вертолет Black Hawk совершил незапланированную посадку в горном районе вблизи города Илань.

На место ЧП уже прибыл министр обороны Янь Дэфа для контроля за ходом спасательной операции, сообщает РИА Новости со ссылкой на тайваньские СМИ.

Напомним, в конце декабря в Красноярском крае вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку. На борту находились 29 человек, пострадали 15. Как сообщала «Газета.ru», у них были обнаружены переломы. Среди пострадавших также оказался командир воздушного судна.