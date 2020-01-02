Прокуратура Токио провела обыск в доме экс-главы Nissan Гона

Токио, 2 января. Прокуратура Токио проводит обыск в доме экс-главы франко-японского концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона в Токио. Об этом сообщает японское агентство Киодо.

В ночь на 31 декабря бывший руководитель производства бежал из-под домашнего ареста в Японии в чехле для музыкальных инструментов. Как сообщал телеканал MTV, под видом музыкантов в дом вошли наемники, которые вынесли Гона в кофре. Сотрудники службы безопасности нарушения не заподозрили.

Без разрешения покинувший страну экс-глава Nissan прибыл в Ливан, он признался, что сбежал из Японии, так как спасался от политического преследования.

Гон и его «правая рука», бывший член совета директоров Nissan Грегори Келли были арестованы 19 ноября 2018 года по подозрению в нарушении японского финансового законодательства — в связи с тем, что глава автоконцерна декларировал не все свои доходы, в этом ему пособничал помощник. Сумма сокрытых средств за период с 2010 по 2017 годы оценивается в восемь миллиардов иен, что составляет порядка 71 миллиона долларов.

В январе 2019 года Гону официально предъявили обвинения в финансовых махинациях и злоупотреблении служебным положением. Весной защита внесла залог, и обвиняемого поместили под домашний арест.