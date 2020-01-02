Тегеран, 2 января. Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на северо-востоке Ирана. Об этом говорится в сообщении Иранского сейсмологического центра.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в провинции Хорасан-Резави утром 2 января. По предварительной информации, магнитуда толчков составила 5,8, очаг землетрясения расположен на глубине восемь километров. Позднее в той же провинции были зафиксированы еще два землетрясения магнитудой 3,7 и 2,6 соответственно.

Напомним, в конце декабря сахалинский филиал Единой геофизической службы РАН зарегистрировал землетрясение на территории Южно-Сахалинска. Как пояснили специалисты, магнитуда толчков составила 4,7.