Около 30 человек госпитализированы в Китае с неустановленным заболеванием

Пекин, 2 января. Около 30 человек госпитализированы в китайской провинции Хубэй с неустановленным заболеванием, семеро из них — в тяжелом состоянии. У пациентов повышена температура тела и поражены легкие, сообщают СМИ.

Поиски источника болезни привели на рыбный рынок города Хубэй, сообщают телеканалы Китая. Предварительно заболевание называют «пневмонией», при этом пресса упоминает о возможности новой эпидемии атипичной пневмонии: в начале двухтысячных это заболевание унесло жизни более 300 жителей Китая.

Как передает «Вести.Ru», за ситуацией в Поднебесной внимательно следят в российском Роспотребнадзоре.

«По информации Департамента муниципального здравоохранения, случаев передачи вируса от человека человеку нет, все заболевшие изолированы», — сообщила сотрудница пресс-службы Роспотребнадзора Елена Вансович.

Председатель Русского клуба в Ухане Ольга Мудрова, в свою очередь, заявила, что русскоязычная община следит за ситуацией и обсуждает ее, однако «в целом все спокойно».

Вспышка эпидемии заболевания SARS, в России известного как атипичная пневмония, произошла в 2003 году. Тогда по всему миру заболели около восьми тысяч человек. Распространение болезни так же началось в Китае.