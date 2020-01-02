Нидерланды отказались от названия «Голландия». События дня. ФАН-ТВ

Помпео отложил поездки из-за событий в Ираке Госсекретарь США Майкл Помпео отменил запланированные поездки на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр. Причиной стали акции протеста, которые развернулись у стен американского посольства в Багдаде. Местные жители выступают против авиаударов Штатов по объектам движения «Хезболла». Погибли десятки мирных жителей, есть пострадавшие. Пентагон заявил, что это якобы ответная мера. 31 декабря демонстранты подожгли забор посольства, американский посол и его коллеги экстренно покинули страну. После этого США направили в Ирак дополнительные силы для охраны посольства.

Стрельба в США Новый год в США начался с новых случаев стрельбы. Точнее, продолжился аналогичными происшествиями, о которых в 2019 писали все американские СМИ. Не менее 10 человек погибли в ночь с 31 декабря на 1 января во время перестрелок. Инциденты произошли в клубах и барах разных городов страны. Во время потасовки в Орландо скончались два человека, подобный случай произошел в Сент-Луис и Филадельфии. 2019 год в США стал рекордным по количеству массовых убийств с применением огнестрельного оружия. За год их произошло более 40. Власти Штатов решили пересмотреть закон о хранении оружия, но на этом все и закончилось.

Новый закон об эвакуации Закон о безопасности. В МЧС России хотят сделать обязательной эвакуацию россиян из зон чрезвычайных ситуаций. Согласно проекту, место ЧС каждый должен будет покинуть после получения соответствующей информации или по требованию должностного лица. Сегодня же эвакуация происходит при введении режима контртеррористической операции и чрезвычайного положения. Как пояснили в МЧС, инициативу они разработали после наводнения в Амурской области. В этом году многие местные жители отказывались от эвакуации, что осложнило работу спасателей.