Спикер парламента Эстонии снова заявил о территориальных претензиях к России

Таллин, 2 января. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас вспомнил о территориальных претензиях к России. В своем новогоднем поздравлении он поднял тему изменения границы между двумя государствами, сославшись на Тартуский мирный договор, который был заключен между Польшей и СССР в 1920 году.

Спикер парламента напомнил, что документу, на основании которого «была установлена российско-эстонская граница», в этом году исполняется сто лет. После восстановления независимости Эстония была признана правопреемником государства, образованного в 1918 году. Соответственно, считает Пыллуаас, страна имеет права на прежние госграницы, сообщает РИА Новости.

Согласно Тартускому договору, к Эстонии отходила часть территорий, где сейчас располагаются Ленинградская и Псковская области. В 1944 году данные земли были возвращены РСФСР.

Россия считает, что данный документ является лишь историческим документом и не имеет юридической силы. В то же время Таллин утверждает, что Тартуский договор продолжает действовать. Ссылка на него была включена в закон о ратификации соглашения о границах между Россией и Эстонией. Российская федерация посчитала, что на этом основании Эстония в будущем может предъявить ей территориальные претензии и отозвала подпись на договоре.

Ранее политик уже заявлял, что Россия обязана вернуть Таллину якобы отнятые территории. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России, писала «Газета.ru».

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов сказал, что заявления Пыллуааса не имеют перспектив. Более полезным для Эстонии будет выстраивание разумных взаимоотношений с Россией, считает он.