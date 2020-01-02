Полиция Читы нашла пропавшего мальчика

Чита, 2 декабря. В Чите 8-летний мальчик по имени Илья ушел из дома и пропал. Полиция вместе с волонтерами поискового отряда почти сутки искала ребенка, который вскоре нашелся дома у друга.

1 января в 16:00 Илья вышел из дома на Рыбачьем переулке и не вернулся. Волонтеры сообщали, что ребенок был одет в черную куртку, синие штаны, войлочные сапоги и черную шапку. Ориентировку на поиск опубликовали местные СМИ.

Сегодня пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю сообщила, что ребенок найден, пишет ИА «Чита.Ру». По информации правоохранителей, Илья ночевал у своего друга. В настоящее время полицией выясняются причины его ухода из дома, после чего с родителями будет проведена профилактическая беседа.

Напомним, ранее в Москве в новогоднюю ночь пропала девочка, сообщает «Газета.ru». Она ушла с неизвестной женщиной, но ребенка удалось отыскать.