Русская община в Алеппо встретила Новый год в компании Деда Мороза и Снегурочки

Алеппо, 2 января. Русская община в сирийском Алеппо встретила Новый год с концертом, сценками по мотивам русских народных сказок и в компании главных новогодних персонажей.

До войны русская община в Алеппо была одной из крупнейших на территории Сирии. Здесь проживали более семи тысяч выходцев из России и стран СНГ. Сегодня в городе остается около 400 членов общины, остальные уехали, бежав от боевых действий. Но люди постепенно начинают возвращаться, говорят представители общины.

«Как всегда в Новый год, хочется почувствовать себя ребенком, хочется, чтобы наступил мир, чтобы все были здоровы, счастливы, чтобы все у всех было хорошо», — рассказала местная жительница Дарина.

Соотечественников поздравили российские военные. Поскольку в Алеппо проживают и русские, и украинцы, и белорусы, и таджики, и представители других национальностей, представители российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) обратились к ним сразу на нескольких языках, завершив свое поздравление на русском.

«Приятно быть на таком радостном новогоднем мероприятии. Хочу пожелать всем крепкого здоровья, счастья, радости и исполнения желаний. В новом году будем вместе строить новый красивый город Алеппо», — сказал представитель ЦПВС Петр Вангели.

Напомним, в 2012 году Алеппо стал ареной ожесточенных боев между сирийской армией и террористами. Город был фактически поделен пополам. Ситуацию изменила помощь российских военных, которые помогли сначала разблокировать Алеппо, а затем освободить его. Бандитов удалось выбить из города в декабре 2016 года.