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Посольство России в США опубликовало новогоднее поздравление

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Посольство России в США опубликовало новогоднее поздравление

Вашингтон, 2 декабря. Посольство России в США опубликовало новогоднее поздравление на своей странице в Twitter.

Диппредставительство поздравило подписчиков с Новым годом и пожелало всего наилучшего.

«Наилучшие пожелания от посла РФ в США Анатолия Антонова. Счастья, процветания и успехов американцам и россиянам», — говорится в сообщении.

Напомним, дипломатические отношения между Россией и Соединенными Штатами были установлены в 1807 году, спустя два года государства обменялись послами. Первая конвенция между двумя странами была подписана в 1824 году в Петербурге и регламентировала дружественные связи, торговлю, мореплавание и рыбную ловлю.

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