Вашингтон, 2 декабря. Посольство России в США опубликовало новогоднее поздравление на своей странице в Twitter.

Диппредставительство поздравило подписчиков с Новым годом и пожелало всего наилучшего.

Best New Year Wishes From The Russian Embassy In Washington, D.C.! pic.twitter.com/VsslinaXff