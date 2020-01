Вертолет с 13 военачальниками совершил аварийную посадку на Тайване

Тайбэй, 2 января. На острове Тайвань вертолет, на борту которого находились 13 высокопоставленных военных, в том числе начальник Генштаба, совершил экстренную посадку.

Известно, что воздушное судно приземлилось на севере острова. В настоящее время на место направлены спасатели, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер.

#BREAKING Three top #Taiwan military officials remain missing after a UH-60M Black Hawk helicopter made an emergency landing, on Thursday morning, with 13 people on board, local authorities confirm; ten people have been successfully rescued (file photo) pic.twitter.com/LSz6uuGsKy