В Астрахани горит жилой дом

Астрахань, 2 января. В Астрахани экстренные службы ликвидируют пожар в доме №22 на улице Советская. В жилом здании произошло возгорание, площадь пожара составляет 800 кв.м, сообщили Федеральному агентству новостей в пресс-службе ГУ МСЧ по Астраханской области.

По данным экстренных служб, возгорание трехэтажного дома произошло в 04:43 (03:43 по мск).