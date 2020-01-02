Название «Голландия» официально прекратило существование

Амстердам, 2 января. Издание The Guardian сообщило, что название «Голландия» для обозначения Нидерландов прекратило существовать с 1 января.

Правительство Нидерландов объявило о проведении национального ребрендинга в попытке обновить имидж государства. По мнению властей страны, такое решение должно перераспределить туристический поток, перенаправив путешественников в «непопулярные» ранее регионы страны. Кроме того, правительство пытается избавить Нидерланды от имиджа «рая для наркоманов» и любителей борделей. На реформу названия выделяется около 200 тысяч евро.

Соответствующий документ был подписан лидерами бизнеса, советом по туризму и правительством страны. В рамках новой стратегии Нидерланды станут официальным брендом на конкурсе «Евровидение», который пройдет в Роттердаме в мае 2020 года.

Национальная сборная по футболу также будет называться исключительно Нидерландами в любом официальном контексте.

«Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну. Мы модернизировали наш подход. Имидж Нидерландов мы хотим представить остальному миру предметно и недвусмысленно», — заявили в МИД Нидердландов.

Внешнеполитическое ведомство страны указало, что правительство использует «удобный и прагматичный подход» к названию государства в целях стимулирования экспорта туризма, спорта и распространения «голландской культуры, норм и ценностей».

Северная и Южная Голландия — это провинции на западном побережье Нидерландов, которые были единой политической единицей с X по XVI век и управлялись графами Голландии.

Королевство Нидерланды возникло после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.