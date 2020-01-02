Коболев заявил, что «Нафтогаз» оказался недоволен условиями сделки с «Газпромом

Киев, 2 января. Руководство украинской нефтегазовой компании «Нафтогаз» оказалось не в восторге от участия в соглашении с «Газпромом» по транзиту российского газа через территорию Украину. Об этом заявил руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев.

По его мнению, украинские законы, которые влияют на регуляцию рынка природного газа, не соответствуют европейским. По словам руководителя компании, «Газпром» зная о подобных рисках, не был готов их брать. Потому это сделал «Нафтогаз», который выступил буфером между российской компанией и Украиной, пишет РИА Новости.

«Для нас эти риски являются привычными. Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», – заявил Андрей Коболев.

Напомним, 30 декабря 2019 года Москва и Киев подписали соглашение о транзите российского газа через территорию Украины на 2020 год. 1 января компания «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) начала работу в соответствии с новыми российско-украинскими соглашениями и уже стала переправлять газ в Европу.

Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что заключенный газовый контракт между Украиной и Россией является не победой, а некомпетентностью, пишет «Газета.ru».