Поклонская посоветовала Сенцову «посвятить жизнь» Бандере

Москва, 2 января. Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала желание украинского режиссера Олега Сенцова «погулять» по проспекту, названному в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры.
Ранее Сенцов был осужден в России за подготовку террористического акта. Позже его выпустили на свободу в рамках взаимного с Украиной обмена удерживаемыми лицами. В дни новогодних праздников Сенцов пожелал украинцам «победы» и поздравил с днем рождения Бандеру, которому 1 января исполнилось бы 111 лет.
«Мне не безразлично название улиц, по которым я хожу в своем городе. Я хочу ходить по проспекту Бандеры, а не Сталина», — заявил он.
Поклонская посоветовала Сенцову идти дальше в своих желаниях.
«Зачем же ограничиваться всего лишь прогулками по проспекту? Надо посвятить жизнь своему герою! Построить маленькую тюрьму и назвать ее в честь Бандеры», — написала она на своей странице Вконтакте.
Депутат добавила, что люксовую одиночную камеру в такой тюрьме мог бы получить бывший президент Украины Петр Порошенко.
«Соберем там всех организаторов государственного переворота на Украине. А в день рождения Бандеры станем выдавать им праздничный паек с компотом», — отметила Поклонская.
Напомним, Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов (ОУН1, запрещена в РФ), сотрудничавший с гитлеровскими оккупантами. На счету так называемых «бандеровцев» — множество преступлений, совершенных в годы войны, в том числе — зверские расправы над мирными жителями, украинцами и поляками.
В 2015 году Порошенко дал участникам ОУН (запрещена в РФ) и ее боевого крыла УПА1 (запрещено в РФ) статус «борцов за независимость». Москва осудила это решение, отметив, что «Украина — страна, где неонацисты от слов перешли к делу и убили тысячи гражданских лиц».
Как пишет «Газета.ру», ранее Сенцов потребовал вернуть Украине ядерное оружие.
1 Организация запрещена на территории РФ.