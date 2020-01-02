Эксперт ВОЗ Бен Эмбарек сообщил о бесполезности рассола после застолий

Женева, 2 января. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что огуречный рассол и квашеная капуста не оказывают целительного воздействия на печень после праздничных застолий.

Ранее китайские ученые заявили, что лактобактерии, входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, не только оказывают благотворное влияние на микрофлору кишечника, но и способствуют восстановлению печени после употребления алкогольных напитков. Во Всемирной организации здравоохранения, пишет РИА Новости, не подтвердили данную информацию.

«Маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи. Несколькими продуктами вы не сможете компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Старый совет — употреблять все в меру, по-прежнему является лучшим», — рассказал эксперт по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Общий совет, который дает Всемирная организация здравоохранения на ближайшие праздники — не злоупотреблять салатами и шампанским и проявлять умеренную физическую активность.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что улучшить самочувствие при похмелье помогает газированная вода с лимонным соком. По данным издания, газировка выступает катализатором фермента, который помогает усваивать, расщеплять и выводить побочные продукты алкоголя из организма.