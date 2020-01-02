Роспотребнадзор рассказал туристам, как избежать заражения инфекцией в путешествии

Москва, 2 января. Столичный Роспотребнадзор напомнил туристам основные правила профилактики инфекционных заболеваний во время путешествий в зарубежные страны.

Как пояснили специалисты, в разных странах мира для туристов существует опасность заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями. Риск заражения зависит от места, длительности отпуска и мер личной профилактики.

В частности, специалисты Роспотребнадзора советуют в зарубежных странах пить только бутилированную или кипяченую воду, не пробовать незнакомые продукты, не покупать еду на рынках и не пробовать угощения, приготовленные местными жителями.

«В случае необходимости приобретать продукты в фабричной упаковке в специализированных магазинах, овощи и фрукты мыть безопасной водой и обдавать кипятком, перед едой следует всегда тщательно мыть руки с мылом», – цитирует сотрудников столичного Роспотребнадзора АГН «Москва» .

Эксперты также посоветовали избегать контакта с животными и пользоваться специальными средствами для защиты от укусов насекомых. Перед тем, как отправиться в путешествие, специалисты советуют подумать, насколько состояние вашего здоровья позволяет посетить туи ил иную страну. Заранее надо пройти инструктаж в турфирме и узнать о профилактических прививках.

Напомним, ранее Роспотребнадзор дал совет, как правильно разбавлять крепкий алкоголь, который влияет на организм крайне разрушительно. По словам экспертов, лучшее соотношение при разбавлении крепких напитков составляется 1 к 3, пишет «Газета.ru»