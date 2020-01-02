Слова Ким Чен Ына о прекращении моратория на ядерные испытания обеспокоили Генсека ООН

Нью-Йорк, 2 февраля. Генсек ООН Антониу Гутерреш обеспокоен заявлением лидера КНДР Ким Чен Ына о прекращении моратория на ядерные и ракетные испытания. Об этом заявил официальный представитель руководителя ООН Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш надеется, что испытания ядерного оружия не возобновятся в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН.

«Нераспространение остается фундаментальной опорой глобальной ядерной безопасности и должно быть сохранено», — цитирует РИА Новости заявление Стефана Дюжаррика.

Напомним, в среду, 1 января, председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна скоро представит новое стратегическое вооружение. По его словам, КНДР продолжит разработку вооружения, если США не прекратят руководствоваться враждебной политикой.

По словам лидера КНДР, в течение двух лет правительство страны принимало важные меры для прекращения ядерных испытаний, следуя указаниям моратория, в то время как США не отвечали адекватными мерами и проводили учения.