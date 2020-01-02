Кроссовер Kia Xceed сертифицирован в России

Москва, 2 января. Кроссовер Kia Xceed прошел сертификацию в России в рамках обновления Одобрения типа транспортного средства на семейство Kia Ceed.

Новый кроссовер получил специально разработанный кузов и увеличенный клиренс. С оригинальным хэтчбеком его объединяют лишь одинаковые передние двери. Новинка на 36 миллиметров выше базовой модели, но с использованием 18-дюймовых колес разница увеличивается до 48 миллиметров.

Клиренс по сравнению с базовой моделью увеличен на 42 миллиметра и составляет 192 миллиметра. По периметру кузов защищен специальным пластиковым обвесом.

Xceed будет представлен в комплектациях, оснащенных турбированными двигателями объемом 1,4 (140 лошадиных сил) и 1,6 (200 лошадиных сил) литра. Оба варианта — переднеприводные с семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ожидается, что цены на Xceed будут сравнимы со стоимостью Kia ProCeed, который предлагается сегодня российскими автодилерами в дипазоне от полутора до двух миллионов рублей. По планам, в автосалонах новинка появится не раньше весны 2020 года.

«Появление в семействе моделей нового кроссовера XCeed позволит Kia обеспечить для клиентов наиболее широкий выбор в компактном сегменте. Kia XCeed предлагает сочетание практичности более крупных моделей категории SUV с управляемостью и комфортом традиционного хэтчбека», — сообщает пресс-служба компании Kia Motors.

Расширенный сертификат на семейство Kia Ceed вступит в силу 20 января, после чего производитель сможет выпускать XCeed на заводе в Калининграде и продавать на территории РФ.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что легковые автомобили в России в 2020 году могут подорожать примерно на 10%.