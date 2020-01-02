МЧС предложило обязать граждан эвакуироваться из зон ЧС

Москва, 2 января. МЧС России разработало законопроект, вводящий обязательную эвакуацию граждан из зон чрезвычайных ситуаций. На сегодняшний день эвакуация населения возможна лишь при введении режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Текст законопроекта опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что данный проект внесет изменения в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В документе говорится, что граждане будут должны покинуть зону ЧС с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица.

Ввести данную обязанность было предложено в связи со сложившейся практикой реагирования на ЧС, в целях сохранения жизни и здоровья граждан, а также для оперативности их эвакуации.

В частности, решение разработать данные поправки в законопроект было принято после наводнений в Амурской области, случившихся летом 2019 года, объяснил глава МЧС России Евгений Зиничев. Тогда местное население отказывалось от эвакуации, это создавало дополнительные сложности для работы спасателей, сообщает ТАСС.

Экстренные службы были вынуждены держать на потенциально опасных территориях плавсредства и спецтехнику, хотя они были необходимы в другом месте.

Ранее сотрудники МЧС России предупредили жителей России об опасности новогодней елки. В ведомстве напомнили о правилах пожарной безопасности. Так, новогоднюю елку нужно устанавливать дальше от каминов и газовых плит, на елку запрещается устанавливать свечи и бенгальские огни, пишет «Газета.ru».