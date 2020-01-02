Массовая драка произошла 1 января в Барнауле

Барнаул, 2 января. Жители Барнаула сообщают о массовой драке с участием около 50 человек.

Как говорят очевидцы, потасовка произошла в первый день нового года у торгово-развлекательного центра «Европа». В драке приняли участие около 50 молодых людей, которые выясняли отношения на парковке у входа в аквапарк.

«Все, кто принимал участие в драке — молодые люди. Преимущественно парни 17-21 года», — рассказали свидетели события.

В полиции Барнаула заявили, что сообщений о нарушении общественного порядка у торгового центра не поступало. По информации, размещенной в социальных сетях, проводится проверка.