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Массовая драка произошла 1 января в Барнауле

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Массовая драка произошла 1 января в Барнауле

Барнаул, 2 января. Жители Барнаула сообщают о массовой драке с участием около 50 человек.

Как говорят очевидцы, потасовка произошла в первый день нового года у торгово-развлекательного центра «Европа». В драке приняли участие около 50 молодых людей, которые выясняли отношения на парковке у входа в аквапарк.

«Все, кто принимал участие в драке — молодые люди. Преимущественно парни 17-21 года», — рассказали свидетели события.

В полиции Барнаула заявили, что сообщений о нарушении общественного порядка у торгового центра не поступало. По информации, размещенной в социальных сетях, проводится проверка.

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Источник: «Катунь24.ру»
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