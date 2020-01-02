Нетаньяху попросил Кнессет о парламентской неприкосновенности

Тель-Авив, 2 января. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху подаст спикеру Кнессета просьбу о предоставлении ему парламентской неприкосновенности.

Ранее Нетаньяху, которому предъявлены обвинения по трем делам, заявил, что «неприкосновенность не противоречит демократии, неприкосновенность — основа демократии». По словам премьера, он планирует руководить правительством Израиля «еще долгие годы».

«Согласно закону, иммунитет всегда временный. Он предоставляет народным избранникам временную защиту от суда и действует до окончания работы Кнессета текущего созыва. Если Кнессет закончит работу через три месяца, иммунитет заканчивается», — сказал он.

Нетаньяху сделал заявление о том, что будет просить о неприкосновенности за несколько часов до того, как истекло время, отпущенное для подачи такой просьбы.

Ранее юридический советник израильского правительства Авихай Мандельбит сообщил о решении предъявить Нетаньяху обвинения в получении взятки, мошенничестве и обмане общественного доверия. В ответ премьер заявил, что главная цель обвинителей — убрать его с поста главы правительства.

В декабре Нетаньяху победил на праймериз правящей партии «Ликуд», серьезно укрепив свои позиции перед парламентскими выборами 2020 года.

Как пишет «Газета.ру», премьер-министра Израиля подозревают в получении подарков от предпринимателей на сумму более чем в 280 тысяч долларов.