Эксперт журнала «За рулем» Ревин дал 6 советов, как быстро прогреть машину зимой

Москва, 2 января. Специалист профильного журнала «За рулем» Алексей Ревин поделился несколькими приемами, как быстрее прогреть автомобиль во время зимних морозов.

Первым способом ускорить прогрев машины и салона, эксперт называет повышение оборотов двигателя.

«Выше обороты — быстрее прогрев… Водителю современной машины можно чуть нажать на педаль акселератора, чтобы двигатель работал в диапазоне 2000–2500 об/мин», – советует Ревин.

По мнению специалиста, автомобиль прогреется быстрее, если увеличить нагрузку на двигатель. Однако он предостерегает, что в данном случае важно не перегрузить холодный мотор. Рекомендуется начать с непродолжительного прогрева на холостом ходу, а после перейти на неспешное движение в течение нескольких минут на минимальной нагрузке.

Также прогрев автомобиля с вариаторами или классическим автоматом может ускорить включение режима «D» коробки передач при нажатой педали тормоза.

Третьим способом, влияющим на скорость прогрева салона, является правильная теплоотдача в отопитель. Поэтому автомобиль небольшого литража будет труднее согреть, если в радиатор поступает ледяной воздух, нагнетаемый вращением вентилятора. В этом случае автовладельцам небольших авто стоит использовать первую скорость отопителя.

Четвертым советом стало использование дополнительных систем подогрева. Единственным их минусом Алексей Ревин назвал затратность энергии – они могут легко посадить аккумуляторную батарею автомобиля.

Кроме того, эксперт советует не давать двигателю остыть. В этом автовладельцам помогут системы автозапуска по температуре.

«Остыл мотор — пусть немного поработает. И так, возможно, несколько раз за ночь. Вариант — утром автозапуск с брелока или по таймеру», – пишет эксперт.

Шестым советом стал нестандартный способ, специалист предлагает использовать окружающие факторы. Например, парковать автомобиль над подземной теплотрассой, что поможет вам выиграть пару минут во время прогрева машины.

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