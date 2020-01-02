Украинский писатель Дроздов назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Киев, 2 января. Украинский писатель и журналист Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского «отрыжкой советской эпохи».

Дроздов раскритиковал новогоднее поздравление Зеленского на своей странице в Facebook.

«У меня нет никаких претензий к Зеленскому. Он — концентрированная отрыжка советской эпохи. Слегка осовремененная, упакованная в водолазку, с поставленной дикцией и навыками читки с суфлера. Наоборот — хочу поблагодарить его за искреннюю подлинность. Хорошо и даже полезно — знать, какое убожество возглавляет твое государство, и какое количество беспринципных убожеств оно представляет», — написал журналист.

Дроздов назвал президента «врагом народа», появившимся «во всей красе», и поделился надеждами на «другую историю» Украины с «оппозицией всему русскому».

Ранее Зеленский поздравил соотечественников с Новым годом и призвал страну к объединению. В ходе поздравления президент несколько раз переходил на русский и крымско-татарский языки.

Дроздов уже не раз «отметился» резкими и провокационными заявлениями. Ранее он назвал украинцев «нацией болванов», сравнил жителей Донбасса с животными и сообщил, что считает русскоязычных граждан Украины «залогом войны», подчеркнув, что они «должны исчезнуть как вид».

Как пишет «Газета.ру», два украинских телеканала в новогоднюю ночь вместо поздравления Зеленского показали праздничное видеообращение бывшего президента страны Петра Порошенко.