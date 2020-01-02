Около 10 человек погибли в США из-за стрельбы на новогодних вечеринках

Вашингтон, 2 января. В минувшую новогоднюю ночь в США не менее 10 человек погибли в результате стрельбы в клубах и барах. Инциденты произошли сразу в нескольких городах страны, пишут местные СМИ.

Чаще всего стрельба происходила в ночных барах и клубах, как, например, в городе Орландо, штат Флорида. Там во время потасовки погибли два человека. Аналогичный случай произошел в техасском клубе, а также в городах Сент-Луис и Филадельфии.

После новогодней ночи множество человек пострадали, получив огнестрельные ранения. Например, при стрельбе в баре в Виргинии травмы получили сразу семь человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на американское издание USA Today.

По мнению зарубежных журналистов, данный ряд инцидентов подвел итог году, который стал рекордным по количеству массовых убийств с применением огнестрельного оружия. За 2019 в США их было совершено более 40.

Напомним, последний трагичный инцидент в Америке произошел 28 декабря минувшего года. В городе Хьюстон группа неизвестных открыла стрельбу в США по молодежи, снимавшей клип. Два человека получили смертельные травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи, еще шесть пострадали.

Другой инцидент произошел в церкви города Уайт Сеттлмент в штате Техас, где двое человек погибли при стрельбе, сообщает «Газета.ru». По словам очевидцев, злоумышленник открыл огонь из дробовика во время причастия. После нападения один из прихожан выстрелил в нападавшего.