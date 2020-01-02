Госсекретарь США в разговоре с представителем Ирака осудил протесты в Багдаде

Вашингтон, 2 декабря. Госсекретарь США Майкл Помпео во время разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди в резкой форме осудил акции протеста, которые прошли у стен американского посольства в Багдаде.

«Госсекретарь Помпео сегодня поговорил с исполняющим обязанности премьер-министра Ирака Аделем Абдель Махди и осудил в самой резкой форме поддерживаемое Ираном террористическое нападение на посольство США в Багдаде», – цитирует ТАСС пресс-службу Госдепартамента США.

По словам Помпео, Америка хочет «видеть Ирак свободным», поэтому под руководством Дональда Трампа продолжит «работать для достижения этой цели». Он также обратил внимание иракского исполняющего обязанности премьер-министра на то, что власти данной страны должны предотвратить дальнейшие нападения на посольства Америки.

Напомним, ранее Помпео отложил ряд поездок, которые были запланированы на ближайшие дни. Причиной тому стали акции протеста, которые развернулись у стен американского посольства в Багдаде.

Жители столицы Ирака восстали против авиационных атак США на объекты движения «Хезболла», в результате которых страдают мирные граждане. К настоящему моменту известно о десятках погибших гражданских.