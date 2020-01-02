С января бензин в Латвии подорожал на 10 евроцентов

Рига, 2 января. Акцизный налог на топливо и отдельные табачные изделия с января вырос в Латвии, сообщает агентство Sputnik.

В первый день Нового года цены на автозаправочных станциях Латвии выросли примерно на 10 евроцентов. По данным латвийского министерства финансов, это связано с увеличение акцизов на все виды топлива. Так, акцизный налог на не содержащий свинец бензин повысился с 476 до 509 евро за тысячу литров. Налог на дизельное топливо, керосин, мазут и смесь дизтоплива с рапсовым маслом подняли с 372 до 414 евро за тысячу литров. Акциз за тонну нефтяного топлива вырос с 244 до 285 евро.

По предварительным подсчетам Службы государственных доходов Латвии, розничные цены на бензин должны были вырасти с января на четыре цента, на дизтопливо — на пять евроцентов, на нефтяной газ — на три евро. Но латвийские водители повсеместно фиксируют более значительное подорожание топлива на АЗС.

«Ну что, +10 евроцентов с конца декабря. Этот день войдет в историю как беспрецедентное доказательство цинизма и корысти заправок» — пишет группа «Бойкот повышению цен на бензин» в Facebook.

С января в Латвии повысился также налог на курительный табак и сигареты. Ожидается, что цена пачки сигарет вырастет на девять центов.

Продавцы табачной продукции и топлива обязаны провести инвентаризацию товара и заплатить разницу акцизного налога за продукцию, которая находится на складе.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в Латвии предложили ввести плату за перевод с латышского языка на русский в общественных учреждениях и частных фирмах.