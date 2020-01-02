Доктор Брюн рассказал о смертельной опасности борьбы с похмельем при помощи алкоголя

Москва, 2 января. Попытка победить похмелье с помощью алкоголя представляет смертельную опасность для здоровья человека. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава, доктор медицинских наук Евгений Брюн.

Медик напомнил, что организм человека перерабатывает алкоголь от трех дней до четырех недель. Попытка побороть похмелье новыми возлияниями может привести к самым плачевным последствиям.

«Это смертельно опасная штука, нельзя наслаивать новый алкоголь, пока не переработан старый. И нужно помнить, что алкоголь в организме человека перерабатывается от трех дней до трех недель», — цитирует RT.

В случае чрезмерного употребления алкоголя врач советует пить кефир и есть крепкие бульоны. Полезным будет и капустный рассол.

Ранее «Газета.ru» объясняла, как предотвратить неприятные последствия новогоднего застолья. Издание указало на пагубные последствия похмелья.

«Похмелье снижает способность к сложному поведению, а значит, способность водить машину, работать, учиться или заниматься другими видами деятельности ухудшается из-за похмелья», — убеждены ученые.

Накануне своими методами борьбы с похмельем поделился известный гонщик «Формулы 1» Даниил Квят. По его мнению, справиться с неприятным состоянием помогут аспирин и чай с лимоном.

«Если вы вдруг выпили лишнего, то просто примите аспирин и выпейте чаю с лимоном и медом. Думаю, это поможет», — рекомендует россиянин.

Более замысловатый способ выздоровления предложили индийские ученые. Они советуют выпить напиток, содержащий десятую часть кокосового сока, 25 процентов сока лайма и 65 процентов грушевого сока.