Самбурская высмеяла бодипозитив и «size plus» моделей

Москва, 2 января. Российская актриса Настасья Самбурская выложила фото, высмеивающее бодипозитив и «size plus» моделей.

На фотографии, опубликованной в Instagram, Самбурская, которая отдыхает в эти дни на Бали, спародировала известную американскую модель «большого размера» Эшли Грэхем. Актриса сфотографировалась в купальнике, надув живот, пытаясь повторить позу из откровенной фотосессии беременной американки.

«Хочу поддержать Эшли Грэхем! Ведь это так красиво, бодипозитивно и естественно! Понимаю, что я еще в самом начале своей модельной карьеры size plus. Но это лишь первый день отпуска, со шведским столом! Так что жду многомиллионные контракты!», — написала Самбурская.

Пользователи Сети не оценили шутку актрисы. Многие отметили, что ни у кого нет права иронизировать над полными людьми.

«Вы не любите, когда обсуждают Вас, однако сами ведете себя таким же образом, обсуждая и осуждая Эшли. Ваше поведение похоже на комплексы», — прокомментировала фото oksanovi. «Мне понравилось то, что показала Эшли Грэхем. Не думаю, что стоит кого-то критиковать, когда сам не идеален», — написала naveriani_p.v.v. «Настасья, зачем? Разве вы сами не высмеивали людей, которые вас оскорбляли и давали ненужные советы? Вы сейчас поступаете разве лучше, чем они?», — поинтересовалась hey_world_i.

Как пишет «Газета.ру», ранее Самбурская пожаловалась, что в детстве ее избивал отец, а ей самой с малых лет приходилось «выживать», поскольку отношения с семьей не складывались и остаются такими же по сегодняшний день.