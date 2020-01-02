Экс-комиссар НБА Дэвид Стерн скончался в США

Вашингтон, 2 января. Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни.

О смерти спортивного функционера сообщила пресс-служба НБА. Ранее стало известно, что Стерна доставили в больницу из-за кровоизлияния в мозг. Действующий комиссар ассоциации Адам Сильвер назвал своего бывшего коллегу «легендой НБА» и одним из наиболее влиятельных бизнесменов своего поколения.

«Он был моим наставником и одним из ближайших друзей. Дэвид обладал удивительными талантами. За время его работы НБА добилась существенного прогресса, к его заслугам можно отнести установление прочных партнерских отношений с представителями СМИ и спонсорами, внедрение современных технологий и программ социальной ответственности. Благодаря Дэвиду НБА стала глобальным брендом, что делает Стерна одним из самых влиятельных бизнесменов его поколения», — рассказал Сильвер.

Стерн стал четвертым комиссаром ассоциации и проработал в этой должности дольше, чем кто-либо из его предшественников — с 1984 по 2014 год. При нем в НБА появилась драфт-лотерея, был введен дресс-код для баскетболистов и ужесточились дисциплинарные наказания, когда замешанные в скандалах представители ассоциации получали длительные дисквалификации. Также он ввел верхний предел зарплат для спортсменов, в текущем сезоне он составляет 109,14 млн долларов.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что лучшим игроком десятилетия в НБА по версии The New York Times стал разыгрывающий клуба «Голден Стейт Уорриорз» Стефен Карри.