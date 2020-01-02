Россия сыграет со сборной Швейцарии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею

Прага, 2 января. Сборная России сыграет с командой Швейцарии в рамках четвертьфинала молодежного чемпионата мира по хоккею в Чехии. Поединок пройдет на «Верк-Арене» в городе Тршинец в 14:30 по московскому времени.

В рамках группового этапа подопечные Валерия Брагина уступили сборным Чехии (3:4) и США (1:3), победив Канаду (6:0) и Германию (6:1).

Сборная России заняла третье место в группе «Б». Первым финишировали американцы, на втором месте сборная Канады.

О выходе молодежной сборной России в плей-офф молодежного чемпионата мира по хоккею ранее сообщала «Газета.ru». В решающем поединке группового этапа команда Брагина нанесла разгромное поражение немецким сверстникам.