Совбез ООН до конца недели проведет закрытые консультации по Идлибу

Нью-Йорк, 2 января. Совет Безопасности ООН до конца недели проведет закрытые консультации по ситуации в сирийском Идлибе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во всемирной организации.

«Великобритания и Франция запросили проведение закрытой встречи. Вьетнам в качестве председателя Совета Безопасности в январе решил удовлетворить эту просьбу», — приводит агентство слова источника.

В ходе наступления, начавшегося во второй половине декабря, сирийская армия освободила около 50 населенных пунктов в южной части Идлиба. По данным официального Дамаска, от террористов очищена территория более чем в 320 квадратных километров.

Большую часть провинции по-прежнему контролируют боевики из группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) и их союзники, поддержку которым оказывают формирования вооруженной оппозиции.

Идлиб — единственный регион Сирии, который остается в руках бандитов с 2012 года. Ранее там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сдать оружие.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что в последних числах декабря террористы трижды атаковали позиции Вооруженных сил Сирии в Идлибе.

1 Организация запрещена на территории РФ.