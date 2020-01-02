Власти Латвии начали автоматически предоставлять гражданство детям неграждан

Рига, 2 января. В Латвии с 1 января 2020 гола в силу вступил закон, прекращающий присвоение статуса неграждан новорожденным детям. Ранее он был подписан президентом страны.

Негражданами Латвии являются постоянные жители страны, предки которых переехали туда после 1940 года. Они имеют ряд ограничений в правах. Например, они не могут участвовать в выборах, референдумах и занимать определенные должности. Соответственно, статус неграждан передается по наследству.

Новый законопроект, согласно которому новорожденным детям неграждан будет предоставляться гражданство, был инициирован бывшим президентом Раймондом Вейонисом. В октябре он был утвержден Сеймом (однопалатным парламентом Латвии) в окончательном чтении и принят по результатам большинства голосов, сообщает РИА Новости.

Против нового закона проголосовало лишь национальное объединение «Все – Латвии!».

В середине 2019 года латвийский Сейм выбрал нового президента — юриста Эгилса Левитса. Ранее он составил текст преамбулы к конституции, которая закрепила концепцию «латышской Латвии», пишет «Газета.ru».