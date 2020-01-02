«Столото» уточнило, что победитель новогодней лотереи получит 870 млн. рублей

Москва, 2 января. Победитель новогодней лотереи «Столото» получит 870 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба лотерейного центра.

Выигрыш жителя Москвы составил миллиард рублей. 13% будут вычтены в уплату подоходного налога. Таким образом, победитель лотереи фактически получит 870 миллионов рублей.

«Подоходный налог с суммы составит 13%. Причем ему не нужно беспокоиться, сумма сразу придет за вычетом налога», — уточняется на сайте «Столото».

В лотерейном центре отметили, что выигрыш в миллиард рублей является рекордным для России. Организаторам предстоит проверить подлинность лотерейного билета. Сумма выигрыша будет выплачена на протяжении шести месяцев на указанный победителем счет.

Ранее стало известно, что жителю Москвы посчастливилось выиграть миллиард рублей. В октябре 2019 года «Газета.ru» сообщала о жителе Казахстана, который не забрал выигранный в лотерее миллион долларов США.