Воспитанник Шнурова на «Голосе» извинился перед Гагариной и вручил ей букет

Москва, 2 января. Во время выступления на вокальном шоу «Голос» финалист Антон Токарев извинился перед певицей Полиной Гагариной. Конкурсант в поэтичной форме попросил прощения и вручил букет цветов.

Выступление Токарева состоялось в среду. В финале шоу участники «Голоса» должны были спеть на сцене вместе со своими наставниками. Во время исполнения песни «Супер гуд» в дуэте с Сергеем Шнуровым, Антон Токарев упомянул Валерия Сюткина и Полину Гагарину, сидящих в жюри. Об этом сообщает РИА Новости.

«Раз – это для вас. Полина, за все простите нас», – спел финалист и вручил певице цветы, в после продолжил выступление.

Дело в том, что ранее участник из команды Шнурова Арсений Курчанин обидел Гагарину. Конкурсант выбрал композицию «Лишь о тебе мечтая» группы «Руки вверх!», которую исполнил в образе гопника. Для пущей убедительности он рассыпал семечки на стол Полины Гагариной. Певице идея не понравилась. Она высказала свое недовольство номером Курчанина. Шнуров же в шутку объяснил воспитаннику, что семечки надо было высыпать на голову певице.

Кроме того, сам Сергей Шнуров позволил себе колкие высказывания в адрес своего коллеги – Валерия Сюткина. Рок-музыкант пошутил, что Сюткин «оставляет за собой слишком много песка», но в то же время «является замечательным человеком». Тот в свою очередь пообещал Шнурову «ответочку».

Ранее Сергей Шнуров также попал под критику продюсера и музыканта Константина Меладзе. Он раскритиковал лидера «Ленинграда» за то, что он плохо использует возможности и талант своей ученицы Рагды Ханиевой, сообщает «Газета.ru».